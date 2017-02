Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Jetzt live! 0:3 im 2. Drittel bei den Grizzlys Wolfsburg

Am Sonntag soll es in Wolfsburg endlich mal wieder drei Auswärtspunkte geben. An mangelnder Fanunterstützung dürfte es nicht scheitern. Das Spiel live im Saisonblog.