Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : Jetzt live! Auswärtsheimspiel bei den Grizzlys Wolfsburg

Am Sonntag soll es in Wolfsburg endlich mal wieder drei Auswärtspunkte geben. An mangelnder Fanunterstützung dürfte es nicht scheitern. Das Spiel live im Saisonblog.