+++ Frank Hördlers Fußbruch nicht gut verheilt +++ Auf ein paar Stullen - in Straubing muss ein Sieg her +++ Sven Felski über seine Arbeit als Geschäftsführer des Stammvereins +++ Elf Tore und ein irres Spiel in Augsburg +++ Markus Eisenschmid erhält Vertrag bei den Montreal Canadiens +++ 7:3-Sieg für Mannheim in Sinsheim gegen Schwenningen an der frischen Luft +++ Fünfte Niederlage in Folge: 1:2 gegen Köln +++ Barry Tallackson im Interview +++