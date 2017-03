+++ Tor von Talbot ist zu wenig am Sonntag +++ Gleiche Aufstellung wie in Spiel eins +++ Zweites Halbfinale gegen München am Sonntag um 16.45 Uhr +++ Aubry fehlt länger, Machacek vor Comeback +++ André Rankel schießt die Eisbären 1:0 in Führung +++