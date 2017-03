.

+++ "Fanboys" und "Flugangebote" - Wolfsburger und Nürnberger Kollegen in Play-off-Form +++ Spiel vier schon ausverkauft +++ Noebels: "Das wird" +++ Krupp: "Haben versucht zurückzukommen, aber das hat nicht geklappt" +++ Nur Laurin Braun trifft beim 1:5 im dritten Spiel +++ Tor von Talbot ist zu wenig am Sonntag +++ Aubry fehlt länger, Machacek vor Comeback +++ André Rankel schießt die Eisbären 1:0 in Führung +++