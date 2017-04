.

+++ Auch Lukas Podolski wird WM-Botschafter +++ Oilers siegen in der Verlängerung +++ Casacada singen uns was +++ Sven Felski wird WM-Botschafter +++ Nach drei Jahren ist Schluss für Bazany in Berlin +++ Draisaitl verliert mit Edmonton Spiel 4 in San José 0:7 +++ Verrückte Play-offs in der NHL +++ 4:0 im letzten DEL-Spiel des Jahres +++ Erster Sieg im vierten Test vor der WM: DEB-Team gewinnt 2:1 in Weißrussland +++ Deutscher Nachwuchs im freien Fall: U18 fast drittklassig +++ Gerhard Kießling verstorben +++