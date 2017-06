+++ Bye bye Barry! +++ Endlich: Vehanen verlängert +++ Eisbären künftig mit Frauenteam in der Bundesliga! +++Abschied nach sechs Jahren für Cem Herder +++Zwei Neue in Berlin +++ Pittsburgh erneut NHL-Champion, Kühnhackl schaut zu +++ Pittsburgh fehlt noch ein Sieg +++ Details zum Sommerturnier im August +++ Auf Wiedersehen, Darin Olver! +++ Development-Camp ab Pfingsmontag +++ Julian Talbot wechselt nach Klagenfurt +++ Buchwieser und Richmond sind die nächsten Neuzugänge +++ Neuer Profischiedsrichter für die DEL +++ Amtlich: Clément Jodoin wird neuer Co-Trainer +++ Offiziell: Backman unterschreibt Ein-Jahres-Vertrag +++ Erstes Testspiel der neuen Saison am 11. August in Weißwasser +++