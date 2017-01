Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : So schlecht wie seit Einführung der Dreipunkteregel nicht mehr

Statistisch stehen die Chancen für eine Trendwende gegen Mannheim nicht so gut für die Eisbären. Auch weil die Topteams in der DEL einfach zu stark sind. Mehr in unserem Saisonblog.