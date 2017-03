+++ Was macht eigentlich Steve Walker? +++ Viertelfinaltermine stehen fest +++ Mannheim ist ab Dienstag Viertelfinalgegner +++ MacQueen beendet Rekordspiel in Straubing im sechsten Drittel +++ Rankel und DuPont mit Comeback in Straubing, Wissmann, Tallackson und Linglet schauen zu +++ Nur 9617 Zuschauer im ersten Pre-Play-off-Spiel - Minusrekord +++