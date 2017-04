.

+++ 2:1 gegen Russland: Deutschland im WM-Halbfinale +++ (Fast) keine Zuschauer in Wolfsburg: Wir fordern Spiel um Platz 3 +++ Wolfsburg folgt München ins Finale +++ Saisonabschluss am Sonntag ab 12 Uhr +++ Olympia ohne NHL-Profis +++ Lee mit Krupps Arbeit zufrieden, Gespräche mit Ustorf und Richer +++ Trotzdem: Berlin ist viel größer und schöner als München +++ Gegentor in Unterzahl beendet die Saison +++ Uwe Krupp: "Wir hätten eine Aktion gebraucht" +++ Eisbären müssen jetzt aus Fehlern lernen +++