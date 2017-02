+++ 0:2 in Köln, was sonst? +++ DEB-Frauen nicht mehr auf Olympia-Kurs +++ DEB-Frauen auf Olympiakurs +++ von Bremerhaven bis Schwenningen - sind die dumm, verlieren alle +++ Mit Noebels, Vehanen und Petersen bei den Haien +++ Dürftige 2,34 Treffer pro Spiel und im letzten Drittel am wenigsten +++ Olympia-Quali der Frauen +++ Neuzugang Louis-Marc Aubry im Porträt +++ CHL-Finalsieger aus Schweden: Und ewig grüßt das Frölunda-Tier +++ Dreimal Hoffnung, viermal Sorge +++