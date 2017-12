Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : 3:1 für die Eisbären in Iserlohn

Die Eisbären traten am Freitag bei den zuletzt starken Iserlohn Roosters an und konnten am Seilersee die Tabellenführung verteidigen. Mehr zum Auswärtssieg im Saisonblog.