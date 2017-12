Zur Tabellenführung reicht es heute definitiv nicht für die Eisbären und ob sie wirklich Zweiter bleiben, wird in München entschieden. Aber hier trotzdem schon mal der Blick auf das, was bisher geschah an diesem Zweiten Weihnachtsfeiertag:

1. Nürnberg Ice Tigers 35 26 9 +27 105:78 74

2. Eisbären Berlin 36 24 12 +31 121:90 73

3. EHC Red Bull München 34 24 10 +40 124:84 72

4. Grizzlys Wolfsburg 35 20 15 +18 108:90 59

5. Schwenninger Wild Wings 35 19 16 +3 90:87 53

6. Kölner Haie 35 18 17 +7 112:105 52

7. Iserlohn Roosters 35 18 17 -11 91:102 51

8. Düsseldorfer EG 35 15 20 -6 89:95 48

9. Pinguins Bremerhaven 36 16 20 -18 95:113 48

10. Adler Mannheim 35 16 19 -15 92:107 46

11. ERC Ingolstadt 34 14 20 -12 83:95 44

12. Krefeld Pinguine 36 12 24 -16 98:114 42

13. Augsburger Panther 34 13 21 -11 96:107 39

14. Straubing Tigers 35 10 25 -37 84:121 34