Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : 4:2 - Verdienter Auswärtssieg bei der Düsseldorfer EG

Auf eine Niederlage folgte bei den Eisbären in dieser Saison stets ein Sieg. So auch am Dienstag in Düsseldorf. Alles zum 4:2-Auswärtssieg im Saisonblog.