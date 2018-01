+++ Jetzt auch offziell: Pavel Gross tut sich ab nächste Saison Mannheim an! +++ Petri Vehanen besiegt Iserlohn 3:1 +++ Der Hahn hat ausgekräht +++ 1:4 in München +++ Mit 1300 Fans im Rücken nach Minga +++ 5:0 gegen die Wild Wings +++ Glückwunsch Peter John Lee! +++ Frank Hördler gibt gegen Düsseldorf Comeback +++ Abschied von Billy Flynn +++ Backman bestätigt Vertragsverlängerung nach 4:2 in Augsburg +++