Auf nach Ingolstadt!

Die beste Auswärtsmannschaft ist zu Gast beim zweitschlechtesten Heimteam der DEL. Klare Sache heute also für die Eisbären in Ingolstadt? Na, ganz so leicht wird es wohl nicht. Der ERC hat zuletzt in sieben Spielen in Folge gepunktet, am Sonntag gab es ein spektakuläres 5:4 nach Verlängerung gegen Meister München. Dabei traf der Ex-Berliner Darin Olver gleich dreimal. Kein Wunder, dass Uwe Krupp sagt: "Die sind gefährlich." Wie sehr, das sehen wir dann heute Abend.