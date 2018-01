Wenn die Eisbären so spielen, wie in den letzten 30 Minuten heute in Straubing und die Strafbank einfach mal links liegen lassen, könnte da etwas gehen. Aber hier grüßt der Konjunktiv gerade gewaltig, von daher lassen wir uns überraschen. Am Samstag trainieren die Berliner noch in Straubing, dann geht es nach Köln, wo am Sonntag dann um 16.30 Uhr begonnen wird.