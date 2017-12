Was haben die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin gemeinsam? Normalerweise nicht viel, aber zumindest können sich beide Klubs damit rühmen, zuletzt beim Schlusslicht in Straubing verloren zu haben. Was beim Team von Uwe Krupp angesichts von Tabellenplatz eins klar als Ausrutscher durchgeht, ist bei den Mannheimern in dieser Saison eher die Regel. Deswegen haben sich die Adler zuletzt auch von Trainer Sean Simpson getrennt und Bill Stewart als Nachfolger verpflichtet. Dessen Debüt am Freitag ging allerdings daneben, trotz einer 3:1- Führung in Ingolstadt setzte sich die Pleitenserie der Mannheimer fort – am Ende hieß es 3:4. In der Tabelle steht die teuer zusammengestellte Mannschaft vor dem Heimspiel gegen die Eisbären am Sonntag (14 Uhr) nur auf einem enttäuschenden achten Platz. Das ist nicht der Anspruch der Adler. Dass man so eine verkorkste Saison aber noch retten kann, wissen sie in Berlin ziemlich gut. Im Vorjahr krebsten die Eisbären lange in südlichen Tabellengefilden umher, ehe sie es doch noch bis ins Halbfinale der Play-offs schafften. Auf dem Weg dahin hatten sie übrigens zuvor die hoch favorisierten Adler Mannheim ausgeschaltet.