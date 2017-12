Iserlohn? Da war doch mal was

Anfang Oktober, am 10. Spieltag, traten die Eisbären zuletzt in Iserlohn an und siegten nach frühem 0:2-Rückstand am Ende noch souverän 6:3. Danach standen die Roosters mit sieben Punkten fast schon abgeschlagen am Tabellenende. Die Berliner hatten da schon 14 Zähler mehr auf dem Konto. Heute sind es noch deren zwölf und das Team ist Tabellenfünfter. Das zeigt, wie stark die Iserlohner anschließend aufgedreht haben, wenn sie in den vergangenen zwei Monaten sogar noch besser waren als die beste Mannschaft der Liga. Was so ein Trainerwechsel manchmal bewirken kann. In jedem Falle wird das heute eine richtig schwere Aufgabe für die Eisbären, das sollte mal klar sein. Die Roosters gewannen zuletzt sechs Mal in Folge zuhause, haben von den vergangenen zehn Spielen überhaupt nur eines verloren. Am Mittwoch wurde der damalige Spitzenreiter Nürnberg mit 4:0 nach Hause geschickt. "Heute Abend spielen wir wieder gegen einen Tabellenführer und auch gegen Berlin müssen wir wieder alles abrufen, um eine Chance zu haben“, sagt Manager Karsten Mende.