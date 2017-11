+++ Backman spielt im ersten Spiel nicht, Deutschland geht 2:8 gegen Russland unter +++ Deutschland Cup am Wochenende +++ Berliner Derby in der Landesliga +++ CHL ab jetzt ohne deutsche Klubs - Mannheim sorgt für Skandal +++ Ingolstadt entlässt Trainer +++ Beste Bilanz nach 20 Spielen unter Krupp +++ Jetzt eine Woche frei +++ Mit Auswärtssieg in die Pause +++ Parlett fehlt, Busch kehrt zurück +++ Backman stellt Torrekord auf +++