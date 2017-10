Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : Eisbären mittenmang beim Halleluja in Minga

Kryptische Überschrift, einfache Aussage: Die Eisbären treten am 2. Januar in der Münchner Olympiahalle an. Außerdem: Aubry fehlt lang. Mehr in unserem Jubel-Blog zu Berlins Kufen-Klub.