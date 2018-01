Vier gewinnt, die Eisbären stehen nun vor vier

Auswärtsspielen in Serie. Nach Ingolstadt, Mannheim, Straubing und Köln geht es,

bevor dann am Dienstag, 23. Januar, das nächste und vor der Olympiapause letzte Heimspiel ansteht (gegen Wolfsburg, wahrscheinlich ohne den immer noch verletzt fehlenden Torsten Ankert ).

Kollege Benedikt Paetzholdt spricht im "Kurier" gar von einem "Auswärtsquartett" und hat ausgerechnet, dass die Eisbären an den kommenden zwei Wochenenden insgesamt 3000 Kilometer zurücklegen. Zum Glück übrigens nicht auf Schlittschuhen. Interessant auch das Stück vom geschätzten Kollegen Michael Lachmann in der "BZ" über Petri Vehanen.Geschäftsführer Peter John Lee sagt dort zumindest, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass der Finne in Berlin nicht doch ein Saisönchen dranhängt - er " entscheidet schließlich selbst über einen (neuen) Vertrag"