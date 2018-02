Um 7.15 Uhr fliegen die Eisbären am Mittwoch von Tegel zunächst einmal nach Frankfurt am Main und von dort dann direkt weiter nach Los Angeles. Dort kommen sie um 13 Uhr Ortszeit an (22 Uhr deutscher Zeit), checken in ihr Hotel ein und besuchen am Abend das Spiel der Los Angeles Kings gegen die Edmonton Oilers im Staples Center. Am nächsten Tag steht dann das erste Eistraining für die Berliner an, es findet wiederum im Toyota Sports Center statt und soll rund eine Stunde dauern. „Das Trainingslager ist ein gutes Ausrufezeichen für den Neustart in die entscheidende Saisonphase. Sportlich gesehen ist es ein guter Trip für uns, sicherlich auch für den mannschaftlichen Zusammenhalt. Wir sind nicht im Urlaub da, sondern zum Training und es wird ein gutes und interessantes Spiel gegen Ontario", sagte Trainer Uwe Krupp vor der Abreise. Das Spiel gegen Ontario Reign findet übrigens in der Nacht zum 14.2. statt (4 Uhr deutscher Zeit), aber dazu bei Gelegenheit noch mehr. Überhaupt werden wir so ausführlich wie möglich von der Kalifornien-Reise der Eisbären hier berichten, auch wenn wir selbst nicht mit dabei sind.