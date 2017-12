Noch mal zur Rückreise aus Mannheim, ganz unausgeruht. Die Eisbären sind im Zug um 2.20 am Hauptbahnhof eingerollt, nach einer munteren Bahnfahrt. Weil das Reisezentrum in Mannheim völlig überfüllt war, wurde für die ganze Mannschaft am Ticketautomaten Fahrkarten gezogen. Die Verspätung war dann deftig, aber da ging es ja so gut wie allen Bahnreisenden so am Sonntag. Wenn es denn mal schneit in Deutschland. Gab es da mal nicht so eine Bahnwerbung? "Alle reden vom Wetter, nur wir nicht"