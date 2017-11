Wie geht's jetzt weiter bei den Eisbären?

Schon am Mittwoch geht es nach Bremerhaven, wo es im ersten Duell ein klares 7:2 für die Eisbären gab. Vielleicht ist der Kader ja dann noch mal ein Stück breiter, Louis-Marc Aubry und André Rankel wären die nahe liegenden Kandidaten für eine Rückkehr ins Team. Freitag und Sonntag gibt es dann wieder zwei Heimspiele. Zunächst kommt die DEG, dann Mannheim. Es wird also wieder eine interessante Woche - auch für uns. Denn wir werkeln weiter am neuen Blogtool und versuchen hier noch zu optimieren. Ein paar Kleinigkeiten sind ja immer.