Interessantes zum Gegner am Sonntag (bei dem es übrigens dann auch mal weniger als sechs Gegentoren tun würden aus Berliner Sicht): Die Haie haben sich bei der DEL als Ausrichter für das vierte Winter Game beworben. Das gab der Klub an seinem spielfreien Freitag (am Donnerstag hatte es ein 2:1 gegen Schwenningen gegeben) bekannt. Die Begegnung mit dem rheinischen Konkurrenten Düsseldorfer EG soll nach Haie-Vorstellungen am 12. Januar 2019 im Fußballstadion des Bundesligisten 1. FC Köln stattfinden. Die Arena fasst 50 000 Besucher. Schirmherr der Haie-Bewerbung ist Lukas Podolski. Die bisherigen Spiele fanden 2013 in Nürnberg, 2015 in Düsseldorf und zuletzt 2017 in Sinsheim statt. In Berlin wird das Winter Game wohl erst stattfinden, wenn wir alle nicht mehr sind (oder Hertha in einem neuen Stadion spielt).