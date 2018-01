+++ 3:1-Sieg am Sonntag in Köln +++ 1:4 - 5:4 - 5:6 in Straubing +++ Marcel Noebels freut sich auf Pyeongchang +++ Olympia mit drei Eisbären +++ 2:6 in Mannheim +++ Jonas Müller für ein Spiel gesperrt +++ "Riesengroßer Scheißdreck" in Ingolstadt +++ Backman nicht zu Olympia +++ Jetzt auch offziell: Pavel Gross tut sich ab nächste Saison Mannheim an! +++