Äh, das ist ja mal ein Ding. Nach dem 5:1 gegen Bremerhaven haben die Mannheimer Kollegen vor dem Dienstagsspiel in München (die Adler verloren es nur 1:4) schon Bill Stewart als neuen Heilsbringer gefeiert ( "Stewarts System kommt an" ). Na, dann mal weiter so. Dann geht es in den Play-offs für die Eisbären garantiert nicht zu den Adlern.