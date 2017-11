Und die Pinguins?

Sind auch in dieser Saison wieder erstaunlich stark. Musste man nach dem 2:7 am 2. Spieltag gegen die Eisbären in eigener Halle ein bisschen um das Team fürchten, so haben sich die Pinguins danach schnell berappelt. So hoch verloren sie seitdem nicht mehr, stattdessen gab es wie schon in der Vorsaison viele gute Ergebnisse. Aus der Länderspielpause ist die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch allerdings nicht so gut herausgekommen. Dabei stand es vergangenen Donnerstag gegen Nürnberg schon 3:0, am Ende setzte es aber noch ein 4:5 nach Penaltyschießen. Am Sonntag folgte ein 2:5 beim anderen Überraschungsteam aus Schwenningen. Trotzdem steht Bremerhaven als Siebter sehr gut da und kann weiterhin sogar von der direkten Play-off-Qualifikation träumen. Mal sehen, wie sich Fischstädter heute gegen die Eisbären präsentieren. Stimmungsvoll dürfte es in der Eisarena sicher wieder werden.