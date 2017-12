- 29.10.2017: 4:7 (1:2, 3:4, 0:1)

- 03.02.2017: 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

- 02.12.2016: 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

- 21.02.2016: 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

- 15.11.2015: 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

- 21.12.2014: 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

- 12.09.2014: 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

- 17.01.2014: 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

- 11.10.2013: 4:3 n. P. (1:1, 1:1, 1:1/1:0)

- 17.02.2013: 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Das Gefühl trügt nicht: Die Eisbären haben sieben der letzten zehn Spiele in Augsburg verloren, das bayerische Schwabenland ist also kein so gutes Pflaster für Berlin. Aber heute wird vielleicht alles anders, vor allem hinten raus müsste dafür vielleicht mal mehr gehen als zuletzt bei den Gastspielen im CFS.