+++ Busch erkrankt, aber Verstärkung naht +++ Am Mittwoch geht es nach Schwenningen +++ Jetzt 6:5 im Jahresvergleich gegen Mannheim +++ 3:4 am Freitagabend gegen Düsseldorf +++ Noebels trifft bei 4:1 in Bremerhaven doppelt +++ Kölner Haie: Peter Draisaitl folgt Cory Clouston +++