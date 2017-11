+++ Freitagabend gegen Düsseldorf +++ Noebels trifft bei 4:1 in Bremerhaven doppelt +++ Kölner Haie: Peter Draisaitl folgt Cory Clouston +++ Sechs Punkte am Doppel-Heimspielwochenende +++ Eishockey erleben wie ein Sportreporter +++ Constantin Braun ist wieder auf dem Eis +++ Fast wie früher bei den Juniors: 1200 Zuschauer in Liga fünf +++