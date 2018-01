Kurz zusammengefasst

Mobil scheint das PK-Video nicht zu funktionieren, daher hier kurz die Aussage von Uwe Krupp: "Es war ein Spiel, in dem die Ingolstädter besonders in den letzten 40 Minuten gezeigt haben, was sie für eine Mannschaft haben. Die Chancen, die wir im ersten und Anfang des zweiten Drittels hatten, hat Pielmeier zunichte gemacht. Und wenn du kein Tor schießt, läuft das Spiel irgendwann in eine bestimmte Richtung." Man könnte diese Analyse durchaus als gemäßigt bezeichnen, andererseits: Am Sonntag geht es schon weiter. Dann in Mannheim und gewinnen die Eisbären da, ist das Freitagspiel kein Thema mehr.