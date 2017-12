Neuland

Die Eisbären spielen am Wochenende in Straubing und in Mannheim - es sind die einzigen beiden DEL-Standorte, in denen die Berliner in dieser Saison noch nicht zu Gast waren. Letztmals nach Straubing ging es für Uwe Krupp und sein Team am 3. März. Das Spiel damals war das längste in der DEL-Geschichte, in der dritten Overtime traf Jamie MacQueen zum 3:2-Sieg für die Eisbären, der gleichbedeutend mit dem Viertelfinaleinzug war. Da ging es dann ja gegen Mannheim - und auch dieses Serienende ist bis heute noch in bester Erinnerung.