+++ Rankel fehlt gegen Schwenningen +++ München und Mannheim CHL-Gruppensieger - nur weiter so, spielt möglichst lange CHL, dann werden wir halt Meister hier +++ Kehrwoche in Schwenningen, Kehraus in Berlin! +++ Jetzt doch: Pasanen muss passen in Iserlohn +++ Saisonstart bei den Eisbärinnen +++ Wild wer? Ach so, Wings. Okay, werden am Donnerstag geschlagen +++ Eisbären geben Tabellenspitze wieder an Nürnberg ab +++ MacQueen heißt ab jetzt Oshie +++ Schon wieder gewonnen: Berlin siegt in unserem Städteduell +++ Sonntag kommt Augsburg (auch im Städteduell!) +++ Tabellenführer nach dem Sieg beim Tabellenletzten +++