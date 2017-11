Aufklärung

Wer kehrt denn nun zurück und wer fehlt? Bei Louis-Marc Aubry sieht es sehr gut aus, was einen Einsatz schon am Mittwoch in Schwenningen angeht, sagt Trainer Uwe Krupp. Und Constantin Braun wird sein Comeback wohl am Freitag in Iserlohn geben - vermutlich in der vierten Sturmreihe. Der Grund liegt auf der Hand: Die Youngster Charlie Jahnke, Matthias Adam und Vincent Hessler sind für die U20-WM nominiert worden und fehlen den Eisbären deshalb nach dem Spiel am Mittwoch. Der Kader wird dann also dünner, auch wenn die vierte Reihe nicht so viel gespielt hat. Aber für Braun ist das sicherlich eine gute Gelegenheit um wieder reinzuschnuppern in die DEL. Bleibt nur noch die Frage noch der Erkrankung von Florian Busch? Die ist Krupp zufolge nicht so schlimm, ein Einsatz bei den Wild Wings nicht ausgeschlossen.