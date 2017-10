+++ Der Sturm macht Stunk (nicht der Marco): Im Bus nach Iserlohn +++ Wo bleibt der Städtevergleich Iserlohn/Berlin? Kommt am Freitag! +++ Zu Gast bei den (noch) heimschwachen Roosters +++ 3:0 für Draisaitl und die Oilers zum Auftakt +++ Saisonstart in der NHL, Nottingham rockt die CHL +++ 4:2 in Düsseldorf bringt Tabellenplatz zwei +++ Berlin unterliegt Mannheim 3:4 auf dem Eis, gewinnt aber den Städtevergleich verdient +++ Danny Richmond im Gespräch +++ Trauer um Lorenz Funk