Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : Mit Masche gegen die NHL-Stars

Gleich vier Stürmer drohen für das Spiel am Freitag in Nürnberg auszufallen. Und Kill Bill muss in Straubing gehen und das Gazprom-Team kommt. Mehr im Hurra-Blog zu Berlins besten Kufen-Klub.