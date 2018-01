Einer kommt, einer geht

Danny Richmond wird am Wochenende "ein paar Einsätze" bekommen, sagte Uwe Krupp und bestätigte damit, was wir schon vermutet hattet. Der Verteidiger ist also früher wieder fit als geplant. Dafür bleibt nun aber Sven Ziegler zuhause. "Ihn mussten wir aus dem Verkehr ziehen, er ist krank und hochgradig ansteckend", sagte Krupp. Richtig ernst klingt das jetzt aber auch nicht. Womit einzig bei Florian Busch mit seiner Schädelprellung noch kein Comebacktermin in Aussicht steht.