Effizienz ist ein feine Sache im Eishockey. Normalerweise heißt es immer, möglichst viele Scheiben aufs Tor zu bringen. Manchmal geht es aber auch anders. Am Mittwochabend zum Beispiel beim Auswärtsspiel der Eisbären in Bremerhaven. Die Berliner schossen insgesamt nur 22 Mal aufs gegnerische Tor, vier Mal zappelte der Puck aber im Netz. Die Pinguins hingegen versuchten sich fast doppelt so häufig mit Abschlüssen, mehr als einmal konnten sie Petri Vehanen aber nicht überwinden. Letztlich ließen die Eisbären nicht viel anbrennen und siegten am Ende vor 4073 Zuschauern durch Tore von Marcel Noebels (2), Jonas Müller und James Sheppard 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Durch den vierten Sieg in Folge kletterte das Team von Uwe Krupp in der Deutschen Eishockey-Liga auf Tabellenplatz zwei, schon am Freitag wartet mit einem Heimspiel gegen Düsseldorf die nächste Aufgabe.