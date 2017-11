+++ Rankel kehrt ins Team zurück +++ Richmond hat's am Oberkörper, Hördler am Unterkörper +++ 4:7 in Augsburg, aber Backman trifft wieder +++ Mühsam gegen Straubing +++ Oppenheimer droht längere Pause +++ Drei Eisbären für Deutschland-Cup nominiert +++ Tolles Ding in Kölle +++ Zwei Punkte gegen München, nicht schlecht! +++ Alte Allstars verlieren 5:10 gegen Gazprom +++ 1:2 im Spiel in Nürnberg, leider +++ Aubry fehlt bis zur Deutschland-Cup-Pause +++