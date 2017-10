+++ 2:3 n.P. bei den Pinguinen+++ Am Sonntag in Krefeld - knapper Sieg im Städtevergleicht +++ Tabellenführer nach dem 3:1 gegen Schwenningen +++ Fan-Proteste gegen den Donnerstag als Spieltag +++ München und Mannheim CHL-Gruppensieger - nur weiter so, spielt möglichst lange CHL, dann werden wir halt Meister hier +++ Jetzt doch: Pasanen muss passen in Iserlohn +++ Saisonstart bei den Eisbärinnen +++ Eisbären geben Tabellenspitze wieder an Nürnberg ab +++ MacQueen heißt ab jetzt Oshie +++ Schon wieder gewonnen: Berlin siegt in unserem Städteduell +++