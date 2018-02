So ganz sind wir heute nicht bei Uwe Krupp, vielleicht wollte er sich sein 200. DEL-Spiel als Eisbären-Trainer einfach nicht schlecht reden (lassen). Auch wenn es das war. Eine Partie gilt es für die Berliner noch zu überstehen (Freitag in Schwenningen), dann ist Olympia-Pause. Und die kommt zu keinem falschen Zeitpunkt. Es gilt, sich in den nächsten Wochen noch einmal neu zu fokussieren. Und dann frisch gestärkt neu anzugreifen.