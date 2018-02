Mit Schwung in die Olympia-Pause

Die Eisbären fliegen dann nächste Woche nach Los Angeles und wir werden da natürlich ein Auge drauf haben, wie es läuft in Kalifornien. Ab 19. Februar wird wieder in Berlin trainiert und am 23.2. steht noch ein Testspiel in Hradec Kralove an, ehe die Berliner am 28. Februar gleich mal ein schönes Spielchen zum Aufwärmen in der DEL erwartet - dann kommt Meister München in die MBA. Bis dahin ist es noch ein bisschen hin, aber wir bleiben definitiv am Puck.