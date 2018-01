Nach ein bisschen Aufregung in den sozialen Medien sind die Namen der Eishockeyspieler aus dem Olympiakader bei teamdeutschland.de inzwischen wieder verschwunden. Na dann warten wir also doch bis Dienstag, 13 Uhr auf das, was Marco Sturm dann verkündet (und ob es sich von dem unterscheidet, was eben schon zu lesen war). Stay tuned...