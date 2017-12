Starkes Spiel der Eisbären, starke Leistung von Sean Backman. Und das der nun noch ein bisschen länger in Berlin bleibt, das ist doch noch das I-Tüpfelchen heute. Und eins haben wir ja noch in diesem Jahr: Am Samstag kommt die DEG zum Jahresabschlusspiel in die MBA. Mal sehen, ob es dann mit den frohen Botschaften so weitergeht.