+++ Schon wieder gewonnen: Berlin siegt in unserem Städteduell +++ Sonntag kommt Augsburg (auch im Städteduell!) +++ Tabellenführer nach dem Sieg beim Tabellenletzten +++ Der Sturm macht Stunk (nicht der Marco): Im Bus nach Iserlohn +++ Saisonstart in der NHL, Nottingham rockt die CHL +++ 4:2 in Düsseldorf bringt Tabellenplatz zwei +++ Danny Richmond im Gespräch +++ Trauer um Lorenz Funk