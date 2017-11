Viel los in Ingolstadt

Sieben Niederlagen in Folge, Absturz auf Tabellenplatz zehn. Dazu die zweitwenigsten Tore aller Teams - kein Wunder, dass das in Ingolstadt nicht wirklich Freude auslöste. Und so musste Coach Tommy Samuelsson gehen, interimsmäßig hat Sportdirektor Larry Mitchell auch noch das Traineramt übernommen. Ob er das so schnell wieder abgibt? Was sagt er denn selbst?

Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir bei der Neubesetzung der Trainer-Position nichts über’s Knie brechen und einen Schnellschuss tätigen wollen. Larry Mitchell in der Augsburger Allgemeinen vom 15.11.2017