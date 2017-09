Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : Trost für Frank Hördler - Berlin ist schöner als Ingolstadt!

Die Eisbären müssen am Donnerstag in Ingolstadt und am Sonntag gegen Mannheim auf Verteidiger Frank Hördler verzichten. Und: Berlin siegt im Städtevergleich! Das und mehr in unserem Saisonblog.