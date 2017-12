Hier die Einschätzung von Trainer Uwe Krupp – frisch von der Pressekonferenz:

"Ich habe ein Spiel gesehen, in dem sich beide Mannschaften weitgehend neutralisiert haben. Es gab wenige Situationen, in dem die angreifende Mannschaft einen Spieler mehr hatte als die, die in der Abwehr stand. Es war eine sehr enge Angelegenheit mit Chancen auf beiden Seiten."

Im Endeffekt war er aber mit dem Resultat und der Ausbeute der vergangenen Tage durchaus einverstanden: "Die Mannschaft hat einen guten Job gemacht. Ich bin zufrieden mit den zwei Punkten. Wir haben ein Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften sehr diszipliniert gespielt haben. Dann ist es sehr eng und nicht so ein Offensivspektakel, wie man es sich als Zuschauer vielleicht wünscht. Aber wir haben in den letzten drei Spielen gut in der Abwehr gestanden und unsere Punkte geholt.“